Carlo Gancia, representante da Indy no Brasil, refez as contas. Ampliará a arquibancada da prova, dia 1º de maio, no Sambódromo de SP, de 48 mil para 100 mil lugares. Havia planejando 70 mil assentos.

