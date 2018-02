Em busca de alianças em torno de sua candidatura ao governo, Paulo Skaf tem almoço com Antonio Carlos Rodrigues, do PR. Nas negociações, as vagas de vice e ao Senado.

