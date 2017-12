Laranja mecânica

Mesmo começando o jogo no banco, Valdivia, do Palmeiras, foi quem mais provocou reações dos brasileiros na torcida de Holanda e Chile, ontem, no Itaquerão. Assim que começou a se aquecer, os corintianos provocaram o chileno com vaias e um coro de “Timão, eeooo”.

Logo após o primeiro gol da Holanda, houve um princípio de confusão na torcida. Brasileiros provocaram os chilenos, que revidaram com xingamentos e jogando copos. Mas logo a turma do deixa disso entrou em cena.