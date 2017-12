Levou pouco mais de 15 dias para que a Cutrale e o Grupo Safra se acertassem e fizessem uma oferta conjunta para adquirir a Chiquita Brands – sim, trata-se de uma empresa norte-americana de produção e distribuição de bananas. Prêmio? 29% acima do valor da ação em bolsa.

A Chiquita Brands faturou mais de US$ 3 bilhões no ano passado e registrou lucro operacional de US$ 50 milhões.