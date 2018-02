Para Lygia

A carioca Alessandra Clark, do estúdio de design Mameluca, e a paulista Alessandra Friedmann, da La Lampe, se uniram para criar ação em homenagem a Lygia Clark – avó da primeira –, para o Design Weekend, que acontece de 12 a 16, em SP. “Todo ano criamos algo diferente para o evento. Brinco que é a época da ‘alta costura’ do design”, explica Friedmann. Com a autorização da família Clark, a dupla se juntou aos designers Ana Neute, Rafael Chvaicer e Alisson Louback para criar peças, em edição limitada, inspiradas nos trabalhos da artista plástica. Alessandra Clark criou, por exemplo, a Criaturinha (foto), que remete ao famoso óculos tridimensional de sua avó.

