O Itamaraty vai lançar novo portal – também em espanhol e inglês. E tenta implantar versões trilíngues no Twitter e no Facebook. Hoje, apenas alguns documentos internacionais da diplomacia brasileira são colocados no site em seu idioma original, com tradução.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.