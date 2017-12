Lançamento de livro do Vem Pra Rua tem hino e autor de impeachment

Rogerio Chequer e Colin Butterfield lançaram na noite desta terça-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, o livro Vem Pra Rua sobre o movimento pró-impeachment criado por eles em 2014.

Os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, dois dos autores do pedido de afastamento da ex-presidente Dilma, estiveram presentes e foram ovacionados pela longa fila de presentes no aguardo de autógrafos.

“Esse livro é importante para demonstrar como esse movimento, que é um dos signatários do impeachment, surgiu, se desenvolveu ao longo do tempo, o trabalho e esforço feitos por pessoas absolutamente desinteressadas de qualquer interesse político e que tinham a missão exclusivamente da salvaguarda do interesse nacional e da ombridade da política e das instituições democráticas”, afirmou Reale Jr.

Um dos militantes pediu que o momento fosse homenageado com o hino nacional. Uma pessoa gritou “Fora, Temer” durante o evento.