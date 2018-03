A Globo criou campanha no “TV Xuxa” para os fãs escolherem quem será o príncipe que vai contracenar com a pequena Sasha, no longa O Fantástico Mistério de Feiurinha.

Veja também:

Cristiana Arcangeli comemora aniversário em grande estilo

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte