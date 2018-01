Enquanto se aguarda a discussão, no Congresso, do veto – ou não – dos 6,5% de correção da tabela do IR, o sindicato nacional das áreas contábeis divulga uma comparação: há 19 anos, estavam isentos do IR os contribuintes que recebiam até oito salários mínimos. Hoje já paga imposto quem ganha mais de 2,47 mínimos por mês.

