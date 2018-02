Previstos para hoje, os interrogatórios dos réus no caso do Banco Panamericano foram adiados. Motivo? Laudo pericial que deveria analisar a extensão da fraude e a real situação do banco não responde às perguntas feitas pelas partes da ação. A previsão é que fique tudo para 2016.

