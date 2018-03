Nazik Hariri, viúva do ex-premiê do Líbano, Hafik, desembarcou ontem na base militar do Rio em seu Boeing 777 particular. É a convidada ilustre de premiação a ser feita pela Fundação Hariri.

Hospedada no Copa, participará de jantar no Sofitel e entregará prêmio ao primeiro-ministro turco Tayyip Erdogan, por seu esforço de paz no Oriente Médio.

Nazik deixa o País na quarta.