Laços de família

Cláudia Rosentha l(mais à dir. na foto elegeu o filme My Fair Lady como tema para os 75 anos da Casa Eurico – que ela administra ao lado das irmãs,Nidia e Vera (ao centro). Terceira geração à frente da loja de sapatos para pés grandes, o trio quer ampliar mercado apostando no chamado “Efeito Rosenthal” (nome mais do que propício). Trata-se de uma teoria da Psicologia segundo a qual encontramos o que procuramos de acordo com as expectativas que criamos. “Audrey Hepburn só se transformou em lady porque Rex Harrison a viu como tal”, filosofa Cláudia. Faz sentido. Enquanto a vida imita a arte, a Casa Eurico aproveita para colocar os dois pés também no mundo virtual: Flávia Szylit (à esq.), filha de Nidia, foi escalada para cuidar do e-commerce da marca – que já conta mais de mil produtos online.

