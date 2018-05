Laboratório

Se a pretensão era fazer da despedida de Ronaldo um teste para a Copa Mundo, o resultado foi frustrante. Chuva, falta de energia em volta do estádio e confusão no trânsito mostram que São Paulo ainda não está preparada para o evento. Os orientadores de torcida espalhados pelo Pacaembu não conseguiam dar informações precisas. Jogavam os torcedores de um portão para o outro.

A saltadora Maurren Maggi fez treino extra até encontrar o seu lugar. Circundou o estádio inteiro por fora. Achou o portão certo dez minutos antes do jogo começar. Galvão Bueno também apareceu bufando no acesso à imprensa. Nem Geraldo Alckmin escapou da confusão fora da arena. Chegou ao camarote da Federação Paulista de Futebol, onde estava Ricardo Teixeira, com o Hino Nacional em execução.

Já Adriano, o Imperador, estacionou sua Porsche Cayenne em fila dupla por dez minutos, bloqueando metade da rua. Nenhum policial ousou adverti-lo. O craque saiu do carro cercado por 12 seguranças.

Em conversa, Alckmin jurou que SP não está definitivamente excluída da Copa das Confederações, em 2013. Mesmo tendo a Fifa se posicionado oficialmente. O governador informa que está “trabalhando duro” para a abertura da Copa ser em Sampa. Tendo, inclusive, telefonado para Luciano Coutinho, do BNDES, para pedir rapidez na liberação do financiamento do Itaquerão.