Laboratório

Às vésperas de completar 398 anos, Belém do Pará recebe hoje a primeira das 13 incubadoras do projeto Incubadoras Brasil Criativo, do MinC. Vão funcionar como centros de suporte a empreendedores culturais e artistas – oferecendo consultoria jurídica e qualificação profissional.

A unidade da capital – que será inaugurada por Marta Suplicy – ficará na sede do Instituto de Artes do Pará, prédio que abrigou, no século 19, o Quartel do 15° Batalhão de Infantaria do Exército.