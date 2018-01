A medir pela escolha do vestido de Ana Claudia Michels, a festa promete. A moça viaja, semana que vem, a Paris para fazer a prova do modelo assinado por Riccardo Tisci, da Givenchy. Já a arte do convite ficou a cargo de Giovanni Bianco.

Ela se casa com Augusto de Arruda Botelho, dia 18, em SP.