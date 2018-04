Muita gente estranhou, no feriadão passado, a ausência de Sérgio Cabral, que não foi ver os fogos do Ano da França, na Lagoa, nem viu a posse do novo arcebispo.

Cabral contou à coluna: aproveitou a semana de folga dos cinco filhos, na escola, para ir a Paris com toda a família. Com seu próprio dinheiro.

