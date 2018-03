Foto: Janete Longo/AE





Adriane Galisteu prestes a subir ao altar? Pelo menos foi o que ela falou ao repórter do CQC, no programa dessa segunda-feira. O namorado da apresentadora, Alexandre Iódice, que estava por perto, não fez cara de paisagem com a declaração.

Por Doris Bicudo

