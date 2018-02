A situação no Rio Grande do Norte está complicadíssima. A PM do estado nem sequer tem equipamentos de proteção individual. Dilma garantiu condições de trabalho na Copa e mandará 4 mil soldados a Natal.

