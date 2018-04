Já corre entre os brasileiros esquiadores a frase: “Melhor pegar a gripe no Chile que no Brasil”. É que, em Santiago, a organização chilena se reflete no rápido diagnóstico da doença em menos de duas horas. Confirmada, não há necessidade de internação em 97% dos casos. Os “gripados” voltam para casa para tomar Tamiflu por sete dias.

Simples assim.