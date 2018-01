Karim Aïnouz já está em Berlim, onde rodará metade do longa Praia do Futuro. A outra metade terá como cenário Fortaleza, terra natal do cineasta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.