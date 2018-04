Filas e atrasos em aeroportos não são privilégio do Brasil. Na segunda à noite, passava de duas horas o atraso nas decolagens no JFK de Nova York. Nenhuma relação com a gripe suína – que é ignorada por lá.

