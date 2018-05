Se Sarney fez vista grossa, ignorando o impeachment de Collor no painel histórico do Senado, a Espanha ficou cega. O Dicionario Biográfico Español, um dos melhores do mundo, publicou verbete dedicado a Francisco Franco omitindo a palavra ditador.

Escrito por Luis Suárez, o historiador é o único pesquisador autorizado pela família a ter acesso aos arquivos da Fundación Francisco Franco.

A obra, edição limitada de 50 volumes, custa 3.500 euros.