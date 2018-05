Os Gradin, em pé de guerra com os Odebrecht, não vão receber dividendos da holding do grupo Odebrecht referentes a 2010.A empresa Kieppe, controlada pela família Odebrecht, entrou com petição solicitando na Justiça da Bahia a retenção do pagamento, enquanto as ações judiciais não forem julgadas em definitivo.

E para dar exemplo, a Kieppe abriu mão de receber também a parte dos dividendos que lhe é devida.