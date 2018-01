Krajcberg vem se tratar em SP

Fã e aluna de Franz Krajcberg, Bia Doria resolveu ajudar o artista de 96 anos, que mora em Nova Viçosa, na Bahia. Sofrendo de câncer, o artista não tem plano de saúde e não conseguiu apoio do Estado.

Resultado: David Uip vai interná-lo em junho, em hospital de São Paulo. “É uma honra atender e poder ajudar um artista deste nível”, diz o secretário de Alckmin.

Arte imita a vida

Oskar Metsavaht assumiu o olhar do personagem Cris – vivido por Selton Mello no filme Soundtrack – e elaborou instalação multimídia. A obra pode ser vista a partir do dia 21, no MIS.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem vem

Daan Roosegaarde, especialista em cidades inteligentes, desembarca no Brasil mês que vem . O designer social vem participar do Wired Festival – nos dias 8 e 9, no Tomie Ohtake. Paulo Cabral, do Waze, e Pedro Waengertner, da ACE, também confirmaram.

.