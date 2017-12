O que Armínio poderia fazer num cenário pós-Dilma

A pelo menos um interlocutor de confiança Armínio Fraga deixou claro que, mesmo convidado – coisa que não ocorreu – para trabalhar em um eventual governo Temer, não poderia aceitar a cadeira da Fazenda. Para a qual, diga-se de passagem, se preparou durante quase dois anos, visando assumi-la em um governo Aécio que não aconteceu.

Motivos? Além do fato de ter recomprado recentemente sua parte do fundo Gávea, que havia vendido ao JP Morgan, o economista não acredita que seja a pessoa indicada para ocupar a vaga – justamente em um momento em que o vice-presidente dá ênfase, em seu discurso, à união nacional.

Know-how 2

Entretanto, como autor principal do programa econômico de Aécio na eleição de 2014, o ex-ministro estaria mais que disposto a ajustar as medidas montadas naquela época para as necessidades atuais.

Exemplo: a equipe tucana tem um mapeamento profundo e minucioso dos cargos técnicos que podem ajudar a destravar não só a economia, mas também a burocracia da máquina governamental.