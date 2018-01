Kevin Spacey aparece em trailer de filme em que não está, no Kinoplex Itaim

Em sessão de cinema do Kinoplex Itaim, quinta-feira, espectadores assistiram, pasmos, ao trailer de Todo o Dinheiro do Mundo – o novo filme do Ridley Scott no qual Kevin Spacey acabou sendo substituído após as acusações de assédio sexual.

Curiosamente… com o próprio Spacey ainda presente em cenas do filme. E recebendo todos os devidos créditos.

A distribuidora, pelo jeito, mandou para o Brasil uma versão velha do trailer.

