Keep in touch

Discurso de Dilma e Joaquim Levy ontem, às 8h30 da manhã, a um primeiro grupo de investidores – o segundo foi recebido às 10h – foi na linha esperada, mas não suficiente para reverter as expectativas. Dúvidas sobre déficit público, meta fiscal e PIB permearam a conversa, segundo apurou a coluna. Permanecem a desconfiança jurídica e indicações mais claras sobre o rumo da economia.

Entre os convidados presentes ao Hotel St. Regis, players gigantes como Starwood, Texas Pacific Group, Warburg Pincus, Blackrock, Citi, Crédit Suisse e Bridgewater.

Depois desses encontros, Levy deu um pulo na abertura do seminário sobre oportunidades de investimentos no Brasil, no mesmo hotel, e partiu para Washington.

Nelson Barbosa tocou, como se previa, toda a conversa sobre infraestrutura, tema central da agenda de NY.