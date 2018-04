Kassab tira pedra de pedra

Assim que voltar de viagem, Gilberto Kassab nomeia um titular para a nova Companhia de Mobilização de Ativos. Com a queda de arrecadação do município, quer colocar logo em prática a idéia de usar imóveis da Prefeitura para criar lastro – com o intuito de levantar empréstimos, lançar ações ou até mesmo vender ativos.

Mario Covas tentou fazer algo parecido mas a falta de registros claros dos imóveis, na época, atrapalhou. Registros acertados, tudo indica que desta vez vai.

