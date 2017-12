Karina Buhr, Gaby Amarantos e Ellen Oléria se apresentam na semana da Mulher

A Secretaria municipal de Políticas para Mulheres promove shows com cantoras da música popular brasileira em comemoração a semana da Mulher. Karina Buhr, Gaby Amarantos e Ellen Oléria foram as convidadas para finalizar as comemorações com apresentação no sábado, dia 12, no Vale do Anhangabaú, a partir das 17h.

A pasta ainda promoverá durante toda esta semana debates com coletivos femininos e mostra com filmes de diretoras mulheres, como Tata Amaral, Hanna Korich e Eliza Capai.