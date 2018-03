Ante os cortes no Orçamento, a UNE se rebelou. Em reunião de diretoria, segunda-feira, bradou que “na educação ninguém vai meter a mão!”. Organiza movimento para sair às ruas de 21 a 25 de março pleiteando 10% do PIB e 50% do arrecadado no pré-sal para o setor. Simultaneamente, a entidade pretende mobilizar o Congresso em defesa do Plano Nacional de Educação.

Batizada de Jornada de Lutas, as manifestações são inspiradas no Abril Vermelho do MST.