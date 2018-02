Juventude…

Pesquisa recém-tabulada pela Secretaria-Geral da Presidência da República aponta que quase metade (48%) dos presos brasileiros recebeu pena de até oito anos de reclusão em 2012.

O estudo, intitulado Mapa do Encarceramento: os Jovens do Brasil, mostra que a maioria dos presos tinha até 29 anos de idade (54,8%). E que a detenção de jovens foi 2,5 vezes maior do que a de não jovens para grupo de 100 mil habitantes de cada faixa etária.

…difícil

Já em relação à raça, o mapa mostra que, em 2012, havia 191 brancos presos para cada grupo de 100 mil habitantes brancos; e 292 negros para cada 100 mil habitantes negros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O levantamento da secretaria ressalta também a tendência do Judiciário de encarcerar presos com penas de até quatro anos (17,8%) ao invés de imputar as chamadas “medidas alternativas”.