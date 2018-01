Justiça reafirma direito de Dilma a avião da FAB

Uma advogada de Porto Alegre, Karina Palma, entrou com pedido na Justiça Federal para impedir Dilma Rousseff de utilizar aviões da FAB em seus deslocamentos pelo País. No texto — que acabou sendo derrubado pela 10.ª Vara Criminal da cidade — ela alegava que o benefício “violava princípios de moralidade, impessoalidade e eficiência” e representava uma violação à lei do processo de impeachment.

Em defesa da presidente, a AGU argumentou que a suspensão do exercício das funções não pode ser confundida com perda do cargo, e que a ação popular seria inadmissivel por inadequação da via processual utilizada.

O Ministério Público Federal acolheu o entendimento da AGU, mas admitiu que pode ocorrer, eventualmente, uma oportuna investigação de uso do patrimônio público com desvio de finalidade.