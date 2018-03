Justiça não mexe na anistia

São muito pequenas as chances de o Judiciário brasileiro rever a lei da anistia e praticamente nula a possibilidade de se retirar do governo o comando administrativo da Polícia Federal. Pelo menos esse foi o resultado de pesquisa feita com ministros das cinco principais cortes do País – STF, STJ, TST, TSE e STM.

Dos que responderam, 31 votaram contra mudanças na lei de anistia e 10 a favor. Os números estão no Anuário da Justiça 2009, editado pela Conjur Editorial, a ser lançado em Brasília, dia 6.

