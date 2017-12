Justiça e MPF em clima de férias em Curitiba

Com a entrega dos R$ 653 milhões à Petrobrás e o anúncio da saída de Marcelo Odebrecht, tanto o pessoal da Justiça quanto do MPF, em Curitiba, entraram em clima de parada geral – que vai do dia 20 até 6 de janeiro.

Mas pode não

ser assim…

Os mais atentos, porém, avisam: foi numa parada dessas, em 2014, que o sossego acabou porque Nestor Cerveró voltava do exterior e a PF o pegou no aeroporto.

E em 2016 a calmaria foi interrompida pelo acordo de delação com a Odebrecht.

