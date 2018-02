Justiça penaliza servidor que mudou perfil de jornalistas na Wikipedia

O ex-servidor Luiz Alberto Marques Vieira Filho – autor de alterações pejorativas dos perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg na Wikipedia no ano passado – aceitou duzentas horas de serviço comunitário para se livrar de processo criminal.

A punição, segundo o advogado Eduardo Muylaert, deve ser cumprida no prazo de dez meses no meio hospitalar.

Luiz Alberto ocupou a chefia da assessoria parlamentar do Ministério do Planejamento e foi exonerado do cargo em setembro de 2014, depois da investigação sobre o ocorrido.