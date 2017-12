Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acaba de autorizar o ex-deputado João Paulo Cunha a trabalhar fora do presídio da Papuda. Ele já tem proposta de emprego em escritório de advocacia em Brasília. João Paulo cumpre pena de seis anos e quatro meses no sistema semiaberto.

