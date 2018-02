Apagão na Justiça anteontem no Fórum de Santana. Sem energia, gerador ou iluminação de emergência no prédio por mais de seis horas, um julgamento iniciado à luz do dia precisou ser transferido. Jurados foram para o Fórum da Barra Funda iluminados por uma lanterna.

Francisco Cembranelli, promotor do caso em questão, chegou a usar a luz do seu celular para ler detalhes do processo.

