OAB e São Francisco relembram 40 anos da Carta aos Brasileiros

Juristas paulistanos, a OAB e Maria Eugênia, mulher do professor Gofredo da Silva Telles Jr, organizam solenidade para marcar, no dia 8, os 40 anos da sua célebre Carta aos Brasileiros. Lida em plena ditadura, para um público que lotava o Largo de São Francisco, o texto do então professor de Direito da USP marcou os protestos na época, contra o regime militar.

Uma releitura do texto será feita por José Carlos Dias, Flávio Bierrenbach, Almino Afonso e o presidente da OAB paulista, Marcos da Costa, que resumiu: “Precisamos resgatar no País o espírito que norteou a Carta”.