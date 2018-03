Junto misturado

Depois de anos na contramão do PMDB Nacional, o PMDB paulista pós-Quércia gravou seus programas para a TV com Michel Temer como garoto-propaganda. Quem assina as peças é Elsinho Mouco, publicitário que ficou bem na foto ao colocar Lula nas recentes inserções nacionais do partido.

Os novos programas, que serão veiculados em todo o Estado a partir do dia 12, terão outra estrela: Baleia Rossi, filho do ex-ministro Wagner Rossi. Em cada município serão apresentados também os pré-candidatos locais.

O recado? “Estamos unidos”.