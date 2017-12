Fundador do PT, Hélio Bicudo, um dos pais do impeachment de Dilma, disse ontem não ter ouvido tudo que o MP falou de Lula, na TV, mas vai ao que considera essencial. “Me lembro de quando ele morava em uma casinha de 30 metros quadrados. Teve uma vida pública, no sindicato e na política. E hoje, pelo que sei, é um dos homens mais ricos do Brasil.”

Juntando as pontas, o jurista diz que uma boa investigação a respeito “faz todo sentido”.