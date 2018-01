Julie Chermann muda sua loja de endereço

Julie Chermann queria que o espaço de sua nova loja, que sai do Itaim para os Jardins, tivesse a cara da sua marca: cool e ao mesmo tempo refinada. Para se encarregar da empreitada, chamou o amigo Michel Safatle. “Fizemos faculdade juntos e ele, além de me conhecer, conhece a marca muito bem”, explica. Os dois trabalham juntos desde o início da J.Chermann. “Começamos bem pequenos e chegamos até aqui. É legal ver o resultado dessa parceria no novo espaço”, afirma.

