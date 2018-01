Juliana Paes é capa da revista Claudia de outubro. A foto com as mãos nos seios é um alerta para a conscientização e prevenção do câncer de mama, tema do Outubro Rosa. Outras cinco publicações da Editora Abril terão famosas com a mesma pose. Entre elas estão Fernanda Souza, Taís Araújo, Aline Weber e Paola Oliveira.

