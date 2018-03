Foto: Paulo Giandalia/AE





Ela é designer e apaixonada por pedras. A combinação só poderia dar numa competente joalheira. Tudo porque seu pai, Julio Landmann, um grande colecionador de pedras, despertou na filha a vontade de trabalhar com minerais. “Não dá para sair com uma pedra na mão, né? Então resolvi fazer jóias”, diz a jovem designer. Sua primeira coleção é constituída basicamente de peças femininas: “Trabalho muito com pérolas e desenhos de flores”.

