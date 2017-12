Juízes adversários da reforma trabalhista de Temer acabam de descobrir um grande aliado em sua batalha contra as novas regras: o WhatsApp. Já formaram um grupo – dos mais ativos – com integrantes de várias capitais do País, no qual trocam mensagens e experiências – sobre processos, decisões e recursos para “enfrentar” a legislação.

Como diria um governista, “obrigado, Steve Jobs”.