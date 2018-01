Nas contas da Corregedoria Nacional de Justiça tramitam pelos tribunais do País… 188 ações administrativas disciplinares contra magistrados. Esse é o resultado de visitas feitas – por determinação da corregedora Nancy Andrighi – a todas as cortes estaduais, federais e do trabalho em 2015.

Na mira 2

O campeão desse levantamento, inédito na Corregedoria, é o TJ da Bahia, com 19 processos – seguido dos de SP, Paraná e o TRF do Distrito Federal, cada um com 14.