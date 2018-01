Juízes e MP pedirão ao STF nova estrutura para garantir Lava Jato

O STF vai receber semana que vem, de uma frente que reúne magistratura e MP, um pedido especial: que se crie “uma estrutura extraordinária para concluir as investigações da Lava Jato, instaurar e julgar processos” – para levar adiante a punição dos culpados.

A iniciativa é parte de um evento marcado para a segunda-feira, 8, no Senado. A Frente Associativa da Magistratura e do Ministério público reunirá magistrados, membros do Ministério Público, delegados federais e auditores de contas de todo o País, para protestar contra a tramitação do PL 280, que, segundo eles, “coloca em risco as operações de combate à corrupção”.

O grupo, segundo o coordenador da frente, João Ricardo Costa, está preocupado “com a ação do parlamento contra as instituições que lutam para acabar com essa chaga da corrupção no País”.