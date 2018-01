O juiz federal Wilson Witzel, do Rio, é um dos que consideram deixar o cargo para disputar as eleições. Foi sondado pelo PSC e pelo Patriotas para o governo do Estado.

Se sair, vai engrossar um time que já tem o juiz aposentado Odilon de Oliveira, do MS, que inspirou o filme Em Nome da Lei –, e Márlon Reis, o “pai” da Lei da Ficha Limpa, pré-candidato da Rede ao governo de Tocantins.