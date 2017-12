‘Jubileu’ de FHC

FHC comemorou, há dias, os 50 anos da publicação de um importante ensaio que escreveu quando exilado no Chile: Questiones de Sociologia Del Desarollo en América Latina.

“Na época só se falava da marginalidade e das cidades inchadas”, lembrou ele à coluna sobre esse “jubileu” sociológico. “Eu me encontrei com Albert Hirschman em Santiago e falamos do assunto. Foi a partir daí que resolvi fazer uma análise comparativa sobre a estrutura ocupacional”, acrescentou.

O tema foi retomado depois em Dependência e Desenvolvimento na América Latina, um livro fundamental de sua carreira como sociólogo.

A propósito: o coautor, José Luis Reyna, tinha sido aluno dele e, nos anos 90, foi embaixador do México no Brasil.