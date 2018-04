José Auriemo assinou acordo e encerra pendência na Acrônimo

O empresário José Auriemo Neto, da JHSF, firmou acordo de colaboração com as autoridades que coordenam a Operação Acrônimo. Auriemo confirmou ter atendido ao pedido do atual governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, quando este era ministro do Desenvolvimento, para que contribuísse financeiramente com sua campanha eleitoral. O empresário doou R$ 1 milhão de forma irregular.

As autoridades entenderam que não houve crime de corrupção e sim um “ato ilícito de menor potencial ofensivo”. Pelo acordo, Auriemo fica livre de punições e assume total responsabilidade pelos atos, sem envolver a JHSF. O empresário terá de doar o mesmo valor, de R$ 1 milhão, ao Hospital do Câncer de Barretos.

Procurado, o advogado de Auriemo, Celso Vilardi, não quis se manifestar.