Jornalista lança livro de ‘autoajuda’ para empreendedores

Autoajuda para criativos. É assim que Jorge Grinberg define o gênero de seu livro, Vida Criativa. Com lançamento marcado para o dia 29, a obra pretende dar um empurrãozinho em quem quer lançar projetos autorais de moda, música, design e outros temas relacionados. “Hoje os jovens têm muita dificuldade de por algo pra fora. As redes sociais assustam justamente porque se tem tudo na mão’, explica ele. Daniela Falcão, Oskar Metsavaht e Alexandre Herchcovitch são alguns dos entrevistados por Jorge – que percebeu durante as conversas um traço comum em quase todas as trajetórias bem-sucedidas de empreendedorismo criativo: quebra de regras. “Eu fiz essas entrevistas durante anos e vi que sem isso a criatividade não flui e o novo não surge.”

